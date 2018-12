AB InBev e Tilray annunciano una partnership per la ricerca incentrata sulle bevande analcoliche a base di THC e CBD

Oggi AB InBev, leader mondiale nel settore delle bevande, e Tilray, pioniere globale nella produzione e distribuzione di cannabis, hanno annunciato una collaborazione per attività di ricerca su prodotti analcolici contenenti tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD). La partnership è limitata al solo Canada; le decisioni sull’eventuale commercializzazione di tali bevande saranno prese in futuro.

Questo partenariato combina la solida esperienza di AB InBev in materia di bevande con la competenza di Tilray nei prodotti a base di cannabis. AB InBev prenderà parte all’iniziativa tramite la sua controllata Labatt Breweries of Canada, tra le principali aziende del paese e leader nella produzione di bevande, mentre Tilray parteciperà attraverso la sua controllata canadese specializzata nella cannabis per adulti High Park Company, che sviluppa, commercializza e distribuisce in Canada un portafoglio di marchi e prodotti socialmente responsabili a base di cannabis.

