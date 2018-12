Andersen Global estende la propria presenza a Gurgaon

Andersen Global annuncia di aver ampliato la propria presenza in India tramite l’aggiunta da parte di Nangia Advisors LLP, un’impresa collaborante di Andersen Global, di una sede a Gurgaon, India. Lo studio Nangia Advisors ha iniziato a collaborare con Andersen Global nel maggio del 2018, avviando l’espansione dell’associazione internazionale in India. Il nuovo ufficio a Gurgaon costituisce la quinta sede di Nangia Advisors, che sta registrando una crescita costante in India.

Oltre a Gurgaon, Nangia Advisors LLP è presente anche a Nuova Deli, Mumbai, Noida e Dehradun. Lo studio impiega quasi 300 professionisti e vanta quasi 38 anni di esperienza. Lo studio fornisce un vasto portafoglio di servizi a multinazionali operanti in India in numerose aree, tra cui strategia di ingresso, ristrutturazioni, imposte sulle transazioni transfrontaliere, prezzi per trasferimenti, raccomandazioni e consulenza in merito a questioni fiscali, controversie di natura fiscale, fusioni e acquisizioni, consulenza in ambito normativo e attività bancarie d’investimento in un’ampia gamma di settori.

“L’apertura di una sede aggiuntiva a Gurgaon costituisce una mossa strategica intesa a consolidare ulteriormente il nostro attuale andamento propizio nel mercato internazionale” ha commentato Rakesh Nangia, fondatore e Socio gerente presso Nangia Advisors LLP. “L’apertura di questa nuova sede poco dopo l’annuncio della nostra collaborazione rilasciato nella primavera del 2018 cade proprio a pennello e sono ansioso di poter offrire i migliori servizi in assoluto ai nostri clienti presso questa sede.”

Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Direttore generale di Andersen Tax LLC, ha aggiunto: “L’espansione di Nangia Advisors fa parte di una strategia di più ampio respiro finalizzata ad espandere la nostra presenza nella regione e si tradurrà per lo studio in maggiori opportunità in termini di acquisizione di nuovi clienti e consolidamento della sua presenza nel mercato locale.”

Andersen Global è un’associazione di imprese affiliate indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dall’impresa affiliata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di più di 4.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 126 località attraverso le sue imprese affiliate e collaboranti.

