Greene Tweed premiata con il Supplier Performance Award

Greene Tweed & Co. ha ottenuto uno dei 2018 Supplier Performance Award da ASM, un leader mondiale nel settore delle apparecchiature per la lavorazione dei wafer di semiconduttori e delle soluzioni di processo. Nella supply chain di ASM operano oltre 400 fornitori, per cui Greene Tweed è onorata di essere stata scelta per ricevere uno dei tre riconoscimenti ASM Supplier Performance Award.

“Siamo estreamente lieti di avere ricevuto questo 2018 Supplier Performance Award da ASM e fieri di essere stati premiati per l’innovativa linea di prodotti che sviluppiamo per il settore dei dispositivi a semiconduttore e per i livelli di qualità che conseguiamo”, ha dichiarato Rick Andersen, Presidente e Direttore generale semiconduttori di Greene Tweed.

Lionel Kwok, Responsabile regionale di Greene Tweed Country Manager per Singapore, ha aggiunto “Greene Tweed è stata premiata con questo riconoscimento per il nostro impegno a stringere partnership di forte fiducia con i clienti e ad assicurare sempre nei tempi previsti prodotti di altissima qualità.

