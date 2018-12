Norvegia in lutto: il ricordo delle due giovani uccise in Marocco

Nella città di Bryne in Norvegia dove era nata Maren Ueland una delle due studentesse scandinave stuprate e uccise brutalmente in Marocco – si è tenuta una veglia funebre per stare vicino ai familiari e agli amici delle due escursioniste – partite alla volta del Marocco per sclalare la vetta del monte Toubkal.

Le autorità marocchine intanto hanno arrestato 13 persone in tutto coinvolte nella decapitazione delle due giovani – avvenuta a inizio settimana ai piedi dell’Alto Atlante.