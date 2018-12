Arriva in ritardo all’allenamento, l’Inter sospende Nainggolan

Come un vaso di Pandora che Radja Nainggolan scoperchia quotidianamente per lasciar uscire tutti i vizi che un calciatore in carriera non dovrebbe avere. L’ultimo vizietto, in ordine cronologico, gli è valso la sospensione per motivi disciplinari, annunciata in una nota ufficiale dall’Inter.

Il centrocampista belga – poco incline al rispetto delle regole – è arrivato ancora una volta in ritardo all’allenamento ed è stato multato: salterà dunque il match casalingo contro il Napoli del 26 dicembre.

È solo l’ultima delle bravate del Ninja che – l’ha ammesso lui stesso – beve, fuma, frequenta i locali notturni e non si nasconde.