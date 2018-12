Bologna, parto in strada alla vigilia di Natale

Il bimbo, un maschietto di tre chili e sei, aveva fretta di festeggiare il Natale: la madre non è riuscita a percorrere l’ultimo chilometro che la separava dall’ospedale e lo ha partorito in una piazzola di un distributore di benzina. Il “miracolo” natalizio è avvenuto ieri pomeriggio alla vigilia di Natale a Rimini. Protagonista una famiglia del Riminese, già con una figlia. I tre si erano messi in auto verso l’ospedale alle prime contrazioni della donna ma una volta in viaggio si son resi conto che il parto ormai era in atto. A quel punto si sono fermati in una piazzola e hanno chiamato il 118. Il personale sanitario una volta sul posto ha dato il benvenuto al piccolo, già praticamente venuto alla luce, e ha tagliato il cordone ombelicale stabilizzando madre e piccolo. Entrambi sono stati portati in ambulanza in ospedale a Rimini, nel reparto di ostetricia e ginecologia, e stanno bene.