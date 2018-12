Usa: Natale difficile tra shutdown e crollo della Borsa

Da solo a Natale alla Casa Bianca e fuori la bufera – povero me, scrive Trump in un tweet – alle prese con lo shutdown, la chiusura parziale delle attività amministrative per lo stallo sul bilancio e il no dei Democratici a finanziare il muro al confine col Messico.

“Niente di nuovo – commenta Trump con i giornalisti – niente di nuovo sullo shutdown. Eccetto che abbiamo bisogno di siurezza ai confini“.

Il rifiuto dei Dem a trovare un accordo costerà al Paese più soldi di quelli che servono per erigere il muro, twitta ancora il presidente, che affida ai social anche un altro affondo, questa volta all’indirizzo della Federal Reserve dopo che la Banca centrale ha alzato i tassi di interesse e abbassato le previsioni di crescita per il 2018 e il 2019.