Boxing Day a Londra, iniziata corsa ai saldi

Con il tradizionale Boxing Day, il 26 dicembre a Londra sono ufficialmente iniziati i saldi di stagione. In migliaia hanno fatto la fila davanti ai negozi nelle vie dello shopping fin dalla mezzanotte per approfittare di riduzioni fino al 70 per cento.

“Mi alzo presto comunque, quindi mi sono giusto svegliato mezz’ora prima del solito – ha detto un ragazzo – Stavo per fare acquisti il giorno prima di Natale e mi hanno detto di tornare oggi, e infatti ho spuntato prezzi migliori”.

Tuttavia, nonostante i pesanti sconti, secondo gli analisti delle vendite al dettaglio il numero di persone che ha fatti acquisti al Boxing Day è risultato in calo anche nel 2018, per il terzo anno consecutivo.