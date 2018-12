Wall street da record: rimbalzo e chiusura storica

E dopo il crollo fu subito rimbalzo: Wall Street ha chiuso una giornata da record, con il Dow Jones in crescita del 4,98% e l’indice composito Nasdaq addirittura del 5,84%, miglior giornata dal 2009 in termini di crescita percentuale, la miglior giornata post-natalizia di sempre e la migliore in assoluto se si considera il numero di punti guadagnati, piĆ¹ di mille.