La giornata bollente della politica italiana fra bagarre in aula e le rivendicazioni di Conte

E’ scoppiata la bagarre in aula alla camera venerdì mattina, durante l’ultima discussione sulla manovra economica. Fra tensioni, spintoni e proteste, le opposizioni sono state così rumorose in aula che il presidente Fico ha deciso di sospendere la seduta per 10 minuti, convocando la riunione dei capigruppo per decidere sul prosieguo dei lavori.