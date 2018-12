Macron, nuovo scandalo sul caso Benalla

La saga del caso Alexandre Benalla, il controverso ex responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron, continua a tenere banco e a creare imbarazzo all’Eliseo. Accusato di aver aggredito i manifestanti fingendosi un poliziotto durante le manifestazioni del Primo Maggio a Parigi, provoco’ una delle peggiori crisi politiche del mandato di Macron.

Il nuovo scandalo, fatto emergere dai media francesi Mediapart e Le Monde, riguarda l’utilizzo improprio del passaporto diplomatico. Il documento è stato emesso infatti a maggio ed è stato utilizzato da Benalla nelle ultime settimane per entrare in diversi Paesi africani e in Israele, anche se è stato licenziato a luglio.