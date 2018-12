Volkswagen contro il governo tedesco. Il ministero dei Trasporti di Berlino ha pubblicato 30 pagine di linee guida in base alle quali chi è già in possesso di un auto a motore diesel può aggiornare il software interno per evitare di trasgredire le norme sulle emissioni inquinanti.

Una misura alla quale ha risposto la casa automobilistica nella giornata di venerdì spiegando che il sistema di upgrade non è vantaggioso per i proprietari dei veicoli.