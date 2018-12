A Madrid c’è un parrucchiere ninja

Parrucchieri per signora ce ne sono parecchi, ma di Alberto Olmedo c’è n’è uno solo. È un parrucchiere che non si limita utilizzare forbici e pettini, ma anche spade, artigli di metallo come quelli di Wolverine, e fuoco. Secondo la sua spiegazione è perché le semplici forbici non darebbero alla piega il taglio verticale che lui cerca e che solo questo curioso metodo riuscirebbe a raggiungere. Olmedo ha scoperto che nel passato i parrucchieri non usavano solo le forbici e ha voluto recuperare, dice, una tecnica antica.