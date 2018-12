Economia: 2018, anno delle guerre commerciali

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that – and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 luglio 2018

Nel 2018 ci sono stati diversi round per quanto riguarda tariffe forfettarie e colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti.

E solo quando i due Presidenti si sono seduti faccia a faccia al G20 in Argentina, gli investitori hanno quasi perso le speranze che la situazione cambiasse.

Un cauto ottimismo c’è stato pure quando Donald Trump ha incontrato Jean Claude Juncker in estate: il Presidente della Commissione Europea si è diretto a Washington quando gli Stati Uniti hanno imposto tariffe su acciaio ed alluminio, minacciando nuovi dazi inerenti il settore automobilistico.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 marzo 2018

L’unico accordo commerciale permanente firmato daTrump nel 2018 è stato il nuovo patto Stati Uniti-Messico-Canada, che ha sostituito quello per il libero scambio dopo il ritiro americano.

Ma un solo accordo commerciale a fronte di tre problematiche non è sufficiente per l’economia globale: la crescita, infatti, è rallentata nel 2018.

….I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 dicembre 2018

Christine Lagarde, Direttrice FMI: “Più che mai, almeno per quanto dimostrato, ciò che succede in una Nazione può avere un impatto su tutte le altre: dalle armi di distruzione di massa alla sicurezza informatica, al sistema finanziario globale, molte delle nostre attuali sfide non riconoscono confini.