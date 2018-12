Esplorazione dello spazio: le date da ricordare

Dopo la scoperta di tracce d’acqua orbitando intorno all’asteroide Bennu, il 31 dicembre il dispositivo scenderà ad un chilometro e mezzo di distanza dalla superficie dell’asteroide. Estraendo un braccio cercherà di raccogliere dei campioni, operazione non facile per le insidie sul terreno.

Ma non è tutto. Il 1 gennaio è l’altra data da ricordare perchè in quel momento la sonda New Horizon raggiungerà il luogo piu distante dalla terra mai esplorato. Si chiama Ultima Thule e si trova ai margini del sistema solare a circa 6,4 miliardi di km dalla Terra. Grande attesa per le prime immagini che la sonda invierà e che il team di New Horizon aspetta da 13 anni.