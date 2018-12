Migranti, accordo Gb-Francia per maggior controllo

Più controlli nel Canale della Manica, azioni per smantellare le bande di trafficanti di esseri umani e sensibilizzazione dei migranti sui pericoli rappresentati dall’attraversamento: sono alcune delle misure previste dal piano d’azione concordato da Francia e Regno Unito. I ministri degli Interni dei due Paesi hanno deciso di rinforzare la collaborazione bilaterale per far fronte ai sempre più frequenti tentativi di attraversamento del Canale da parte di migranti a bordo di piccole imbarcazioni.

“Uno sforzo congiunto contro l’immigrazione clandestina per proteggere i nostri confini e le vite umane“, ha twittato Sajid Javid in risposta al suo omologo francese Cristophe Castaner.

Se ne occuperà il Centro di coordinamento e informazione franco-britannico che si trova a Coquelles, vicino Calais, nel Nord della Francia.