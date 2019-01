Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver raccolto in strada un petardo che non era ancora esploso. È accaduto a Cologne, in provincia di Brescia. Dalle prime ricostruzioni avrebbe riportato l’amputazione di una mano. Il piccolo è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Ferito anche l’amico che era con lui.