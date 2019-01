Francia: dubbi sulla donna più longeva al mondo

I fan del mito della donna più longeva al mondo potrebbero essere presto delusi. Jeanne Calment – è morta a 122 anni nel 1997. Fino ad oggi il suo record non è stato ancora superato ma qualcuno inizia ad avere dei dubbi. Uno di questi è il matematico Nikolai Zac – che avrebbe analizzato le diverse biografie della donna per concludere che ci sarebbero numerose contraddizioni e lacune tra le storie e i documenti che riguardano la vita di Jeanne.

, matematico: “Non viene mai presa in considerazione l’età della donna in nessuna delle biografie da nessun autore ma se iniziamo a confrontare le divesre storie, analizzando foto e testi cosi come le interviste rilasciate dalla donna ecco che iniziano ad apparire numerose contraddizioni”