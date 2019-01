Il compagno la lancia dalla finestra: per il giudice la donna è “parzialmente responsabile”

I fatti risalgono al 24 agosto 2013. A inizio serata la polizia riceve una chiamata e si reca nella casa dove si trova Aida, ai tempi 25enne, a causa di una lite tra il suo compagno e il proprietario dell’appartamento.

Gli agenti notano che la donna ha un occhio tumefatto e le proprongono di accompagnarla alla stazione, in modo che possa prendere un treno per tornare a casa della famiglia ad Alençon. È troppo tardi però per prendere l’ultimo treno e i taxi sono troppo cari.

Aida prova così a trovare una sistemazione per la notte chiamando il 115, il numero francese per le emergenze sociali, e mandando un sms ad alcuni amici, ma anche questi tentativi vanno a vuoto.

Le restano due possibilità: dormire per strada o tornare a casa del compagno che, come rivelato da Mathias Jarry, uno dei legali della donna, all’agenzia Afp, l’aveva picchiata più volte in passato, anche se Aida non aveva mai fatto ricorso a cure mediche.

Subito dopo il suo ritorno a casa, il compagno l’ha prima insultata e minacciata, poi l’ha aggredita, scagliandola dalla finestra. Intorno alle 3.30 i vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato nuovamente la polizia.

Quando sono arrivati sul posto gli agenti hanno trovato Aida davanti all’ingresso dell’edificio: era incosciente e aveva diverse escoriazioni sul volto. A causa della caduta Aida è rimasta paralizzata dalla vita in giù.

Nel 2016 un giudice ha fissato a 90mila euro la cifra del rimborso per la donna – cifra che sarebbe servita a coprire le cure mediche e altre spese – ma la Commissione per il risarcimento delle vittime di reati ha deciso di garantirne solo una parte.

“Ritengono che la responsabilità sia condivisa e che la nostra cliente abbia commesso un errore tornando a casa del compagno”, ha detto Jarry all’Afp.

I legali di Aida hanno presentato ricorso alla Commissione. L’udienza si terrà nel maggio 2019.