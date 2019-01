Centric Software lancia le sue collaborative digital board concepite per dispositivi touch-screen

Facendo leva sulla propria strategia di sviluppare innovazioni che guidino la trasformazione retail per brand, rivenditori e produttori, Centric Software, l’azienda leader nelle soluzioni di PLM (Product Lifecycle Management), annuncia l’aggiunta di nuovi funzionalità a Centric VIP (Centric Visual Innovation Platform). Sviluppate in collaborazione con brand e retailer leader a livello mondiale, le Digital Concept Board e le Digital Buying Board ridefiniscono l’ideazione del design e gli acquisti trasformando radicalmente il modo in cui i team collaborano, condividono idee e prendono decisioni. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Centric VIP è una raccolta totalmente digitale di visual board collaborative concepite per dispositivi touch come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen e completamente connesse con Centric PLM. Le digital board di Centric VIP trasformano la strategia di prodotto, l’ideazione e il processo di go-to-market, con conseguente iterazione ed esecuzione creativa fortemente accelerate per individui e team, inclusi i C-Level. L’interfaccia di Centric VIP, bella e a forte impatto visivo, riunisce informazioni live da più fonti dell’intera organizzazione. Queste board allineano i team e fanno leva sulle competenze interne per una esecuzione rapida, così come per un time to market e un’innovazione di prodotto estrememente più rapidi.

La nuova Digital Concept Board di Centric VIP associa le competenze creative, tecniche e commerciali per accelerare lo sviluppo dei prodotti. I team di tutti i reparti, inclusi design, merchandising e produzione/sourcing, possono utilizzare la Digital Concept Board come sandbox digitale per scenari creativi e ‘what-if’ nell’ambito del contesto aziendale. Queste attività di solito si svolgono offline o con strumenti ad-hoc.

Utilizzate in modo collaborativo su dispositivi touch o tramite un browser web, permettono ai team di fare il drag and drop di immagini che catturano la loro ispirazione, provenienti da fonti come mood board, siti web e esistenti librerie PLM di prodotti, per acquisire digitalmente concetti creativi, elaborare finalità di progettazione e creare brief di prodotto. I team di merchandising e produzione/sourcing apportano ulteriori conoscenze e, man mano che i concept evolvono, questi vengono rapidamente trasmessi al PLM per ulteriori sviluppi, campioni, sourcing e lancio sul mercato.

Tutte le informazioni sono digitali, e offrono una visibilità completa sullo stato della collezione, con nessuna perdita, reinserimento o errore di dati, e un massiccio aumento della velocità di esecuzione. Strumenti analogici come i pannelli in polistirene, le stampe cartacee e i post-it sono eliminati, favorendo così l’efficienza a vari livelli e potenziando al contempo creatività e innovazione di prodotto.

La nuova Digital Buying Board di Centric VIP ottimizza in modo elegante le sessioni di acquisto per vendita al dettaglio, vendita all’ingrosso ed e-commerce, allineando team di prodotto e di categoria, esercenti, buyer e commerciali interni su un’unica piattaforma a forte impatto visivo.

I buyer scelgono i prodotti da collezioni globali, core o speciali e creano assortimenti per canale (retailer e/o e-commerce), tipologia di negozio o persino per singolo negozio, con roll-up di impegni di acquisto per più canali e altre analisi calcolate automaticamente. I roll-up vengono utilizzati per previsioni quantitative aggregate per un controllo della pianificazione di produzione e della quantità minima d’ordine (MOD); le analisi convalidano le scelte di acquisto fornendo insight quali quantità per colore, materiale, modello, prezzo, data di consegna, regione, canale, ecc.

Il collegamento dei team di prodotto, merchandising, acquisto e vendita per una collaborazione in tempo reale durante lo svolgimento di sessioni di acquisto e la creazione di assortimenti regionali, semplifica drasticamente le comunicazioni, fornisce ai decisori regionali informazioni aggiornate e trasparenti e offre ai team di prodotto piena visibilità su ciò che viene immesso sul mercato. Il tempo di esecuzione risulta fortemente accelerato.



“Le Digital Concept Board e Digital Buying Board sono innovazioni improntate sul mercato, sviluppate in collaborazione con i nostri clienti”, afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Entrambe promuovono la trasformazione digitale consentendo a designer, merchandiser e buyer di collaborare veramente, cambiando radicalmente il modo in cui vengono prese le decisioni. Il risultato finale è un ingente incremento nella velocità di innovazione sul mercato”.



Centric Software lancerà le sue rivoluzionarie Digital Concept e Digital Buying Board in occasione della Conferenza annuale della National Retail Federation, NRF 2019: Retail’s Big Show, che si terrà dal 13 al 15 gennaio presso il Javits Center, a New York.