Scopri come evitare di avere il mal di mare in barca o in nave per vivere al meglio la tua vacanza

Uno dei problemi che sorge quando si decide di andare in barca ha a che fare con il mal di mare, un problema pressoché uditivo e che porta malesseri di non poco conto.

Il mal di mare, infatti, spesso arriva in maniera graduale mentre in altri casi colpisce in modo diretto. Ciò che è certo è che non lascia scampo se ne soffrite.

Ebbene, ma come non rovinarsi la vacanza in barca a causa di questo problema? Leggete i nostri piccoli consigli.

1. Attenzione a quello che mangiate

Quando si va in barca è sempre bene evitare di ingozzarsi di cibo per non correre il rischio di accentuare il mal di mare. Noi vi consigliamo di mangiare cibi secchi come pane, cracker, salatini e così via. Meglio evitare latticini, latte in genere, il caffè, le bevande gassate e così via. Alcuni consigliano di bere Coca Cola, la famosa bevanda che pare sia un vero toccasana per combattere il senso di nausea.

2. Non state sottocoperta, bensì respirate aria fresca

Stare sottocoperta accentua i movimenti e le ondulazioni del mare. Inoltre, significa stare al chiuso e provare anche una sorta di senso di soffocamento. Meglio quindi stare ai piani alti dell’imbarcazione, respirare aria fresca e nel caso di mal di mare, cercare di guardare un punto fisso per evitare paranoie. Un altro consiglio è senza dubbio quello di distrarsi e fare altro: provate a fare una chiacchiera con un amico, giocate, fate una passeggiata se la nave o la barca lo permette. Insomma, non state fermi. E cercate di non pensarci troppo.

3. Usate dei farmaci appositi

In farmacia ci sono una serie di farmaci che aiutano a contrastare il mal di mare. I più famosi sono quelli a base di scopolamina, una sostanza che aiuta a rimettere in sesto lo stomaco. Tra le altre cose, esistono medicinali sia per chi è consapevole di soffrire di mal di mare, sia per chi ha paura che ciò accada. Ovviamente si possono comprare sia in formato piccola che gomma da masticare.