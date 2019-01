Il governo italiano appoggia i gilet gialli e attacca Macron

La campagna elettorale per le elezioni europee si scalda e travalica i confini nazionali. Il caso è quello del governo gialloverde italiano che ha appoggiato a sorpresa il movimento francese dei gilet gialli in funzione anti Macron. Gli strali partono dai ranghi piu’ alti della politica italiana, per arrivare dritti all’Eliseo.

Il Ministro degli Interni italiano Matteo Salvini ha dichiarato in conferenza stampa: “Do tutto il sostegno possibile ai francesi che educatamente e rispettosamente stanno facendo presente a un presidente che non fa gli interessi del popolo francese che prima va a casa meglio è, pero ogni episodio di violenza e da condannare senza se e senza ma”. Un’attacco seguito all’endorsement che l’altro vicepremier italiano, il 5 stelle Luigi di Maio, aveva fatto dalle colonne del blog del movimento, e poi su twitter, esortando i gilet gialli a non mollare. Ad accomunare i due movimenti, secondo Di Maio, la condivisione della lotta per la democrazia diretta. Ragion per cui il vicepremier si spinge fino a mettere a disposizione del movimento francese, la piattaforma on line dei 5 stelle, Rousseau, per definire il programma elettorale.