Iran, nuove sanzioni in arrivo dall’Unione europea

Le misure arrivano come ritorsione per due falliti attentati che lo scorso anno in Francia e Danimarca avrebbero dovuto colpire oppositori del regime.

Ma il governo olandese è convinto ci sia Teheran anche dietro due omicidi avvenuti nei paesi bassi: “Abbiamo abbiamo forti indizi del coinvolgimento del governo iraniano in due assassini avvenuti nei Paesi Bassi nel 2015 e nel 2017” spiega Dick Schoof, coordinatore nazionale anti-terrorismo. “Si tratta di due omicidi che hanno colpito oppositori del regime iraniano. Questo è inauddito: è inaudito che si uccideano degli oppositori, ed è ancora più inaudito che si uccidano persone di altre nazionalità, che vivono in altri paesi e che le si uccida all’estero. Quindi penso che anche sul piano politico invieremo messaggi molto forti contro il governo iraniano.

Le sanzioni sono dirette a due individui – la cui identità non è ancora stata resa nota – e a un’unità dei servizi di intelligence di Teheran: sarebbero tutti coinvolti nei due attentati sventati l’anno corso.