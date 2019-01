Jabra porta al CES 2019 tutto il suo know-how nel settore audio

150 anni di innovazione e leadership nel mercato audio proiettati verso nuovi livelli • Annuncio delle cuffie Elite 85h: progettate con tecnologia SmartSound e Intelligenza Artificiale per ambienti audio adattivi • Accesso Hands-Free alla “parola sveglia” di Amazon Alexa • Jabra Move: aggiornamento di stile per le cuffie wireless leader nella categoria di costo inferiore ai 100 dollari

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES) Jabra consolida la sua posizione come società esperta di dispositivi audio presentando un ampliamento della gamma di cuffie Elite e un aggiornamento di uno dei prodotti più premiati dal mercato.

Jabra, infatti, lancia l’aggiunta più recente alla gamma di cuffie Elite: le Jabra Elite 85h con tecnologia SmartSound; esclusiva Intelligenza Artificiale per ambienti audio adattivi. Queste cuffie all’avanguardia stabiliscono nuovi standard con la massima durata della batteria, altoparlanti personalizzati da 40 mm e suono cristallino con tecnologia avanzata a 6 microfoni. Al tempo stesso Jabra lancia la nuova Move Style Edition, una versione aggiornata delle cuffie wireless Jabra Move.

Quest’anno, GN (casa madre di Jabra) celebra 150 anni di innovazione audio. Da quando ha creato la prima cuffia Bluetooth per uso consumer – con oltre due mesi di anticipo rispetto alla concorrenza e aprendo la strada alle comunicazioni wireless sia nell’ambito aziendale che in quello consumer – Jabra continua a trovare soluzioni audio progettate appositamente per ogni scopo. Al CES saranno dunque presentate le ultime innovazioni degli esperti del suono della società danese.

Jabra Elite 85h con tecnologia IA per audio adattivo intelligente

La funzione SmartSound delle Elite 85h è stata sviluppata sulla base della tecnologia Soundscape della società audEERING. Questa funzione garantisce che l’audio delle cuffie si adatti automaticamente all’ambiente circostante. Sia che ci si trovi in una stanza affollata o ci si debba concentrare a bordo di un treno, la funzione SmartSound assicurerà la qualità migliore per chiamate ed esperienza musicale.

Le cuffie Elite 85h stabiliscono nuovi standard su tutta la linea, con autonomia della batteria di 32 ore (con funzione ANC attivata), suono cristallino con tecnologia avanzata a 6 microfoni, altoparlanti personalizzati da 40 mm per un’esperienza acustica di alta qualità e longevità da leader del settore.

Grazie alle caratteristiche SmartSound e al controllo Voice Assistant in modalità “mani libere” – che consente un accesso più veloce e più facile durante l’utilizzo dell’assistente vocale – le Elite 85h si presentano come le più intelligenti cuffie con funzione ANC attualmente sul mercato.

Al 100% in modalità “mani libere” con Alexa

La soluzione del microfono combinata con l’app Jabra Sound crea un’esperienza di accesso a Voice Assistant in modalità “mani libere”. Gli utenti non dovranno più toccare un pulsante sulle cuffie per interagire con Alexa, Siri® o Google Assistant™; tutto quello che dovranno fare è parlare per essere immediatamente connessi. Jabra è tra le prime società a presentare questa caratteristica, consentendo agli utenti di accedere ad Alexa invocando la parola “sveglia”.

Jabra Move Style Edition

Progettata per la fruizione wireless della musica in movimento, la cuffia Move Style Edition offre una durata della batteria aumentata fino a 14 ore, offrendo allo stesso tempo un suono eccezionale, comfort e peso leggero. È disponibile in tre nuovi eleganti colori, Titanium Black, Gold Beige e Navy.

Dall’esordio sul mercato nel 2014, le Jabra Move sono state ampiamente premiate nella categoria di costo inferiore ai 100 dollari per il loro eccellente suono wireless e l’esperienza musicale di alta qualità.

René Svendsen-Tune, CEO di Jabra, ha dichiarato: “L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo. Ci spingiamo costantemente a esplorare nuovi territori creando partnership con marchi importanti come Amazon, audEERING, Microsoft e Red Bull. Questo per essere certi che stiamo fornendo ai nostri utenti solo le migliori soluzioni. La funzione SmartSound è la testimonianza del nostro impegno a essere i leader nello sviluppo del settore audio, dopo 150 anni nel business del suono.”

Al CES Jabra presenterà inoltre un’espansione della gamma Elite Active, per uso sportivo: gli Elite Active 45e. Questi auricolari impermeabili offrono un design migliorato del gancio auricolare che non solo promette una vestibilità sicura, ma garantisce anche un comfort a lungo termine. La durata della batteria fino a nove ore offre agli utenti la possibilità di fare una settimana di allenamenti fisici con una singola carica. Il lancio degli auricolari è previsto per il primo trimestre del 2019.

Voice Activation in Cina

Jabra è poi in procinto di annunciare l’integrazione completa della funzione Voice Activation (VA) con i giganti della tecnologia cinese Baidu, Tmall, Tencent e iFlytek. L’integrazione vocale sta cambiando completamente il modo in cui interagiamo con i dispositivi migliorando le nostre esperienze quotidiane, e con queste nuove integrazioni Jabra dimostra il suo impegno nell’esplorare soluzioni pionieristiche in Cina e nel rendere l’esperienza VA uguale in tutto il mondo.

Prezzo e disponibilità

Per maggiori informazioni su Jabra Elite 85h, Jabra Move Style and Elite Active 45e: www.it.jabra.com.

• Le Jabra Elite 85h saranno disponibili da aprile 2019 presso rivenditori selezionati, al prezzo di vendita suggerito di 299 euro.

• Le Jabra Move Style saranno disponibili da metà gennaio 2019 presso rivenditori selezionati, al prezzo di vendita suggerito di 99 euro.