Lione, prete pedofilo: testimoniano le vittime

Per dare la possibilità di ascoltare tutte le testimonianze, verrà prolungato di un giorno, fino a giovedì, il processo a Lione che vede imputati l’arcivescovo Philippe Barbarin e altri cinque membri della sua diocesi, per non aver denunciato gli abusi sessuali su minori compiuti tra gli anni Settanta e Novanta da padre Bernard Preynat, responsabile del gruppo scout.

Nel luglio 2014 uno di quegli ex bambini, Alexandre Hezez, parla con Barbarin delle violenze subite. Il Cardinale convoca Preynat, che ammette i fatti ma giura che non si sono più ripetuti dopo il 1991. L’Arcivescovo dice di avergli creduto.