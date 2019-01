ExaGrid riduce l’intervallo di backup per i file Oracle e velocizza i ripristini

ExaGrid, un leader nello sviluppo di soluzioni intelligenti a iperconvergenza per i backup, oggi ha annunciato che ARBES Technologies, un’azienda cecoslovacca di prestigio nel settore B2B e produttrice di sistemi informatici per il settore finanziario, ha ottimizzato le sue funzionalità di backup installando vari sistemi ExaGrid.

La gamma di soluzioni avanzate, personalizzate di ARBES Technologies viene sviluppata per sostenere la strategia di business di ciascun cliente individualmente ed è in grado di appoggiare molteplici processi – paperless, digital banking, negoziazione di titoli, gestione di contenuti aziendali e vari altri processi enterprise. L’innovazione continua dei prodotti ARBES è una diretta conseguenza del suo monitoraggio di nuove tendenze in vari campi – tecnologia, business intelligence e strumenti di reporting – che l’azienda include come opportuno nelle sue soluzioni.

