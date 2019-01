Il Presidente del Parlamento europeo auspica un consolidamento della collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti nella prestazione di aiuti umanitari e opere di soccorso

Sua Eccellenza Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ha espresso la sua profonda gratitudine per gli aiuti umanitari e le opere di soccorso di respiro globale resi dagli Emirati Arabi Uniti, espressisi attraverso l’operato della Mezzaluna Rossa (Red Crescent) degli Emirati, descrivendoli come “veramente stupefacenti”.

Tale dichiarazione è stata rilasciata durante un breve discorso tenuto martedì 8 gennaio 2019 in occasione dell’inaugurazione di una mostra della durata di tre giorni intitolata ‘Aiuti umanitari per la stabilità’ (Humanitarian Aid for Stability) allestita presso il Parlamento europeo a Bruxelles, Belgio. L’evento è stato organizzato dalla Mezzaluna rossa degli Emirati in collaborazione con il Consiglio Nazionale Federale (Federal National Council, FNC) degli Emirati Arabi Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.