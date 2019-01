La SEO nel 2019: 5 ragioni per investirci

Nel 2019 la SEO non può più essere considerata solo un’opportunità di crescita per il tuo business online, ma un’esigenza: ancora molte aziende ne ignorano l’importanza, tendono a seguire altre strategie senz’altro più rapide e, talvolta, economiche… Ma ora ti spieghiamo perchè è fondamentale metterci la testa e smettere di rimandare

La SEO ti consente di essere esattamente dove i tuoi clienti ti stanno cercando

Qui diremo forse una banalità, ma senz’altro non potremmo fare a meno di chiarire la prima ragione per investire nella SEO: essere là dove il tuo potenziale cliente ti sta cercando. E’ un dato incontestabile: la maggioranza degli utenti che devono valutare l’acquisto (online e non) di un prodotto o di un servizio, comincia proprio con una ricerca su Google: è questo l’inizio di un percorso che li porterà a compiere la propria decisione, e prima riesci ad intercettarlo e più probabilità avrai di acquisire un nuovo cliente. Il traffico organico è da ormai diversi anni la principale fonte di traffico per un sito web, superiore di gran lunga ad Adwords, link esterni o social, e persino al traffico diretto… rinunciarvi significa, di fatto, tarpare le ali al tuo sito.

La SEO è economicamente più redditizia del pay per click

Molti ricorrono all’”aiuto” del pay per click spesso per ottenere risultati immediati, pensando in questo modo anche di avere una spesa inferiore: la realtà è che sia il pay per click che la SEO hanno un costo non trascurabile nel 2019, e che sicuramente quest’ultima richiederà uno sforzo economico superiore nel periodo iniziale. Ma il vantaggio è nel medio e lungo termine, perchè se è vero che l’effetto del PPC è immediato, è altresì vero che la tua visibilità sarà ottimale solo fino a quando continuerai a pagare… adeguando continuamente il tuo budget verso l’alto. Relativamente all’immediatezza, invece, è giusto aggiungere che dati statistici confermano che il 70-80% degli utenti ignorano i risultati sponsorizzati, il che significa che il solo posizionamento a pagamento ti costringerà comunque a rinunciare ad una bella fetta di traffico web.

La SEO ti aiuta a costruire il tuo brand

A meno che la tua azienda non abbia un nome altisonante, è molto improbabile che i tuoi potenziali clienti ricerchino il tuo nome sul motore di ricerca, giusto? Digiteranno invece il nome o la tipologia di prodotto o servizio riconducibile al tuo business, e tu devi cercare di apparire tra i primi risultati di ricerca. Il punto è questo: agli utenti rimangono in qualche modo impressi i risultati ricevuti, e la maggior parte di essi farà un associamento ranking = credibilità del brand, il che significa che più in alto ti vedranno e maggior fiducia avranno nella tua azienda. Ecco perchè la SEO può dare un boost notevole alla tua brand awareness sul web, ovvero alla reputazione e credibilità del tuo nome.

La SEO migliorerà ogni aspetto del tuo business online e non

E non parliamo solo di ranking, che certamente rimane l’obiettivo principale di queste attività, ma che si porta dietro tutta una serie di altri miglioramenti che la rendono l’investimento migliore che tu possa fare per il tuo sito web. Ad esempio, una perfetta indicizzazione ed un buon posizionamento organico renderà il tuo sito più autorevole su un’infinità di ricerche dell’utente, incluse recensioni, schede di prodotto o commenti. Così come un traffico maggiore verso il tuo sito ti permetterà di ottenere maggiori condivisioni dei tuoi contenuti, sopratutto sui social network, incrementando la popolarità del tuo brand. Per non parlare di come possa sostituire in modo effettivo e definitivo altre attività di marketing dalla resa ormai molto scarsa, quali chiamate a freddo o invio di email promozionali massive, perchè ottenuto un buon posizionamento saranno i potenziali clienti a venire da te, e non il contrario.

La SEO migliorerà il tuo sito web

Gli standard di Google per acquisire un ranking ottimale sono sempre più elevati: dall’usabilità sui dispositivi mobili alle performance del sito, dall’assenza di errori o pagine non disponibili alla disponibilità di contenuti efficaci ed esaustivi, ne consegue che lavorare per migliorare il posizionamento organico porterà come naturale conseguenza un miglioramento continuo del tuo sito web. E questo cosa può significare? Un maggior potere di conversione, perchè un utente che naviga più facilmente e comprende meglio il tuo prodotto o servizio, sarà un utente più predisposto ad acquistare o a contattarti. Ecco perchè la SEO è l’unica strategia di web marketing in grado di incrementare contemporaneamente traffico e tasso di conversione: un mix che può portare risultati concreti ed importanti.

Queste sono solo 5 ragioni per le quali dovresti posizionare l’investimento SEO al primo posto delle future attività di web marketing, con scarsissime possibilità di non ottenere ritorni significativi nel medio e lungo periodo.