LP3 Network lancia un programma completo di eLearning per il professionista sanitario ormonale

Considerando il valore fondamentale dell’informazione approfondita sulla salute ormonale, LP3 Network è entusiasta di annunciare la nuova collaborazione con l’Institute for Hormonal Health™ (IHH, Istituto per la salute ormonale) come il distributore globale esclusivo di IHH Educational Program™ – An Integrative Approach Toward Hormonal Health!

“Nel 2011, dopo aver capito che c’era una popolazione di pazienti non affrontata e una mancanza di cura specializzata per le questioni ormonali, ho deciso di aprire l’Institute for Hormonal Health™, una ambulatorio integrativo e personalizzato per la salute ormonale”, ha spiegato la Dott.ssa Kristy Prouse, MD, FRCSC (OB/GYN), Primario dell’IHH.

