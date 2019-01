Sassari, trovato escursionista bloccato da neve

Per fortuna le condizioni di salute sono buone

È stato ritrovato alle 3 di questa mattina l’escursionista che ieri sera si era perso sui monti del Limbara, nel territorio di Tempio, mentre era in atto una copiosa nevicata. Alessandro Uscidda, 44 anni, è stato sorpreso dalla neve ed è rimasto bloccato. Preoccupati i parenti avevano chiamato il commissariato di Tempio, che ha immediatamente allertato la sala operativa dei vigili del fuoco, che l’ha contattato telefonicamente, l’ha tranquillizzato sull’immediato intervento e considerate le sue buone condizioni di salute gli ha suggerito di cercare riparo ma senza allontanarsi dal punto in cui si trovava. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento di Tempio con il supporto di un autofurgone dell’Unità di crisi locale, dotato della strumentazione necessaria per individuare la zona da raggiungere. Gli operatori specializzati hanno diviso la zona fra le squadre di ricerca.