Bufere di neve record in Austria e Germania

Nelle ore precedenti un altro ragazzino era stato travolto da una valanga mentre sciava con i genitori sulle Alpi tirolesi. Rudi Mair, che guida la commissione locale anti-slavine ha raccomandato la massima prudenza, invitando a non fare dei fuoripista. Decine di stazioni sciistiche hanno comunque smesso di funzionare per precauzione .

Europa centro-orientale sotto la neve, con le tempeste più forti degli ultimi 20 anni in Austria e Germania meridionale, dove ci sono state diverse vittime . L’ultima giovedì, un bambino di 9 anni colpito da un albero vicino a Monaco.

Scuole chiuse in Baviera. La neve, con accumuli freschi anche fino a due metri, continuerà a cadere anche nei prossimi giorni.

Seppelliti dalla neve i Balcani. In Grecia le temperature sono scese fino a -9 gradi. In alcune cittadine del sud-ovest della Serbia è stato dichiarato lo stato di emergenza, ci sono state distribuzioni di cibo nei comuni isolati. Senza elettricità diversi centri in Bosnia e Montenegro.