Germania: allarmi bomba, evacuati sei tribunali

In tutti i casi, le minacce sono arrivate via mail, e il mittente sarebbe anonimo, secondo quanto riportano alcuni media locali. Non è ancora chiaro se ci sia una correlazione tra i vari casi.

Colpiti dalle minacce sono i tribunali di Magdeburgo, in Sassonia-Anhalt, di Erfurt in Turingia, di Kiel nello Schleswig-Holstein, Saarbruecken nel Saarland, e i centri della Giustizia di Wiesbaden in Assia, e Potsdam nel Brandeburgo.

In alcuni di questi edifici, come a Erfurt e Saarbruecken, stando alla Dpa, nelle perquisizioni non è stato trovato alcun ordigno e l’attività dei magistrati è in via di ripresa.