Timbra Cartellini e Marcatempo con RFID e impronta digitale al servizio degli istituti scolastici.

iAccess Italia, brand leader nella produzione di sistemi marcatempo e controllo accessi per dipendenti, è lieta di presentare i nuovi kit completi appositamente studiati per istituti scolastici, di qualsiasi ordine e grado.

I timbracartellini iAccesspermettono al personale docente e ATA di marcare i propri ingressi e uscite semplicemente utilizzando il badge RFID personale in dotazione o tramite le proprie impronte digitali.

Sia che si parli di una piccola scuola privata di provincia o di un grande campus universitario, iAccess è in grado di soddisfare tutte le esigenze, fornendo sistemi completi anche con più terminali per la copertura di più ingressi o più filiali e un’evoluto software di gestione delle presenze per monitorare orari, assenze e ritardi di ogni singolo dipendente.

Grazie al software incluso, completamente senza canoni o scadenze di licenza, il personale preposto potrà estrapolare reportistiche anche molto dettagliate su tutti i passaggi dei lavoratori, strutturare reparti, pianificare festività e ferie, permettere o negare l’accesso a specifiche aree e tanto altro.

“…riconoscimento utenti tramite impronte digitali… e per la privacy?”

i marcatempo biometrici iAccess archiviano le impronte digitali degli utenti utilizzando un particolare algoritmo numerico criptografato grazie a cui non è possibile estrapolarle, decifrarle o riutilizzarle, quindi nessun dato sensibile viene archiviato, così come la vigente legislazione indica.

Purtroppo molto spesso le cronache portano all’attenzione di come il fenomeno dell’assenteismo, specialmente all’interno degli uffici pubblici, sia a tuttoggi una triste realtà.

iAccess affronta questo spiacevole problema, e si pone sia come soluzione, che come deterrente.

I Timbra Cartellini Marcatempo iAccess sono sistemi tecnologici evoluti in forza ad istituti scolastici di ogni grado, ma anche per aziende, centri sportivi, strutture ricettive ed abitazioni private.