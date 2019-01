AMPLEXOR nomina Allison McDougall vicepresidentessa senior delle vendite

AMPLEXOR ha annunciato che Allison McDougall, veterana del settore localizzazione, si è unita alla società come vicepresidentessa senior delle vendite globali. Portando decenni di esperienza all’organizzazione delle vendite, la nomina di McDougall evidenzia l’impegno di AMPLEXOR di promuovere la crescita e offrire soluzioni innovative di contenuto e lingua a clienti in tutto il mondo. McDougall sovrintenderà a tutti gli aspetti della strategia e dell’esecuzione delle vendite per l’unità aziendale Global Content & Language Solutions (GCLS), gestendo i team delle vendite nelle Americhe, in Europa e nall’Asia-Pacifico.

“Siamo lieti di dare il benvenuto nell’organizzazione a tale figura di spicco accorta e competente” ha affermato Shannon Zimmerman, Vicepresidente esecutivo di GCLS.

