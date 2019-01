Atlantic Therapeutics raccoglie 28 milioni di euro a seguito dell’autorizzazione della FDA per il suo dispositivo terapeutico INNOVO® dedicato al trattamento dell’incontinenza

Il finanziamento agevolerà la fase successiva della crescita aziendale, tra cui l'espansione geografica negli Stati Uniti e in altri mercati, il lancio di nuovi prodotti e l'estensione delle indicazioni per la piattaforma terapeutica INNOVO®

Atlantic Therapeutics, produttore di tecnologie mediche e innovative soluzioni indossabili per il rafforzamento e la stimolazione nervosa della muscolatura del pavimento pelvico mirate al trattamento della causa dell’incontinenza urinaria, in data odierna (07/01/19) ha chiuso un finanziamento di serie B, del valore di 28 milioni di euro, mirato al proseguimento della rapida traiettoria di crescita dell’azienda.

Dopo la recente autorizzazione rilasciata dalla FDA per il dispositivo terapeutico INNOVO®, grazie a quest’ultimo round di finanziamento Atlantic Therapeutics potrà debuttare nel mercato statunitense, velocizzare le vendite in altre aree geografiche, sviluppare ulteriormente l’attuale portafoglio di prodotti ed espandere la propria attività in nuove applicazioni cliniche.

