Axonics® presenta i dati clinici ad interim all’ente statunitense proposto al controllo dei farmaci e degli alimenti per il suo sistema di neuromodulazione sacrale

Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ: AXNX), un’impresa operante nel settore delle tecnologie mediche impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di innovativi dispositivi impiantabili per la neuromodulazione sacrale (NMS) per il trattamento delle disfunzioni della vescica e dell’intestino, ha annunciato oggi di aver presentato i dati clinici ad interim derivati dallo studio clinico principale ARTISAN-SNM all’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA).

Lo studio ARTISAN-SNM è una sperimentazione clinica multicentrica, prospettica, in aperto e con un solo braccio di trattamento con 129 pazienti, approvato dall’FDA ai sensi di un’esenzione per dispositivi sperimentali (Investigational Device Exemption, IDE) per valutare la sicurezza e l’efficacia del sistema r-SNM®1 di Axonics per il trattamento della disfunzione della vescica.

