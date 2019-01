Factory CRO e Boston Biomedical Associates annunciano il merger

Factory-CRO Group, organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader nel settore dei dispositivi medicali e della diagnostica in vitro (IVD), e Boston Biomedical Associates(BBA), CRO e società di consulenza full service con sede negli Stati Uniti e specializzata nel segmento biotecnologico e dei dispositivi medicali, annunciano la fusione delle rispettive organizzazioni.

L’operazione potenzia ulteriormente la visione strategica condivisa delle due società: diventare una CRO leader a livello globale focalizzata su tecnologia e dispositivi medicali. A seguito della recente acquisizione di MileStone Research Organization, Five Corners e Clinical Device Group, Factory-CRO Group ora vanta attività specialistiche e competenza negli Stati Uniti, in Australia/Nuova Zelanda e in Europa.

