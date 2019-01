FLIR lancia una fotocamera termica di seconda generazione per veicoli a guida autonoma e una nuova fotocamera termica portatile per riparazioni d’auto

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha annunciato in data odierna due fotocamere di imaging termico per il settore automobilistico, il suo Kit per lo sviluppo di automobili (Automotive Development Kit, ADK™) a visione termica di prossima generazione per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma e FLIR TG275, una fotocamera termica portatile per uso diagnostico per i professionisti e gli appassionati d’auto.

FLIR ha inoltre presentato un veicolo a guida autonoma di prova dimostrante come le fotocamere termiche possano accrescere la sicurezza dei sistemi avanzati di assistenza al conducente (advanced driver-assistance system, ADAS) e colmare le lacune prestazionali per i veicoli a guida autonoma (autonomous vehicle, AV) del futuro.

