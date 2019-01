IBC2019: aperte le iscrizioni per i documenti tecnici

IBC oggi ha annunciato l’apertura delle candidature dei documenti tecnici per la Conferenza IBC2019.

IBC si distingue a livello mondiale per la qualità, il tempismo e l’originalità degli argomenti trattati nei suoi documenti tecnici. L’evento rappresenta un’eccellente opportunità per i tecnologi e per le aziende maggiormente proiettati al futuro che puntano a divulgare le proprie idee e ricerche presso i leader del settore dell’informazione, estremamente interessati a nuovi concetti tecnologici e ai loro possibili utilizzi e applicazioni pratiche. Con l’aumento della compagine femminile tra gli oratori della conferenza nel 2018, salita al 37% rispetto al 14% del 2017, IBC è lieta di incoraggiare la presentazione di documenti tecnici da parte di un pubblico globale e diversificato.

