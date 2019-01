Il nuovo test Novodiag® CarbaR+ consente una verifica molecolare rapida e a costo contenuto dei superbatteri e della loro resistenza ai farmaci

Mobidiag Ltd., un’azienda specializzata nella diagnostica molecolare allo stadio commerciale che sviluppa soluzioni volte a far fronte alla resistenza antimicrobica, oggi annuncia di avere ottenuto il marchio CE per i dispositivi medico-diagnostici in vitro per Novodiag® CarbaR+ , un singolo test molecolare che consente la rilevazione completamente automatica di enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) e degli associati marker di resistenza. I CPE sono batteri resistenti agli antibiotici appartenenti alla classe dei carbapenemi. Inoltre, Novodiag® CarbaR+ identifica una resistenza alla colistina mediata da plasmide. La colistina è considerata il farmaco da usare come ultima risorse per molte infezioni.

Novodiag® CarbaR+ combina complesse tecniche di analisi del microarray e della qPCR in un singolo prodotto, consentendo un test veloce e dal costo contenuto dei marker di resistenza più comuni alla colistina e ai CPE.

