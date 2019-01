Innovid ottiene un finanziamento di 30 milioni di dollari da Goldman Sachs

La prestigiosa piattaforma di pubblicità video e su TV connesse userà l’investimento per mettere in contatto editori e inserzionisti, creando l’unica soluzione CTV end-to-end

Innovid, la maggiore piattaforma di pubblicità video al mondo, ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di 30 milioni di dollari in previsione dell’offerta pubblica iniziale (initial public offering, IPO) dal gruppo Private Capital Investing di Goldman Sachs. Innovid userà il capitale aggiuntivo per promuovere l’innovazione e consolidare la propria posizione di leadership nel mercato delle tecnologie pubblicitarie per TV connesse (connected TV, CTV), nonché per espandere la propria presenza su scala globale.

“Innovid continua a spingersi oltre i limiti del possibile con pubblicità video su tutti gli schermi, soprattutto su CTV” Tweet this

“Innovid continua a spingersi oltre i limiti del possibile con pubblicità video su tutti gli schermi, soprattutto su CTV” ha dichiarato Zvika Netter, amministratore delegato e cofondatore di Innovid.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.