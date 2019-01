Inside Secure introduce la prima soluzione solo su base software nel settore per la protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP, High-Bandwidth Digital Content Protection) 2.3

Offre agli integratori un approccio antipirateria più semplice ma più sicuro ed economico per film in HD, TV pay-per-view o musica su PC, smartphone e altri dispositivi

Inside Secure (Paris:INSD) – al cuore delle soluzioni di sicurezza per dispositivi mobili e connessi, oggi ha annunciato l’offerta della prima soluzione di protezione dei contenuti digitali ad ampia larghezza di banda (HDCP) 2.3 solo su base software.

L’HDCP è un metodo per proteggere il contenuto di intrattenimenti digitali come film in HD, TV pay-per-view o musica su reti domestiche e personali, compresi dispositivi come PC, tablet, smartphone e dispositivi per gaming.

La nuova soluzione offre un approccio semplificato e sicuro agli sforzi antipirateria ed elimina la necessità da parte dei fornitori di contenuti oggi più utilizzati di archiviare chiavi di accesso o specifiche tecniche HDCP su hardware più vulnerabile e costoso.

