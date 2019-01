Karen Keegans entra a far parte di Rockwell Automation con la qualifica di vicepresidente senior della divisione Risorse umane

Karen Keegans è entrata a far parte di Rockwell Automation con la qualifica di vicepresidente senior della divisione Risorse umane, alle dirette dipendenze di Blake Moret, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato. Keegans contribuirà all’indirizzamento strategico e all’eccellenza operativa, guiderà i cambiamenti e sovrintenderà allo sviluppo e all’implementazione dei programmi aziendali per le risorse umane e alle iniziative di trasformazione culturale per conto di Rockwell Automation a sostegno della concretizzazione del suo obiettivo di creazione dell’azienda connessa.

“Ci adoperiamo per essere un posto dove tutti possano e vogliano fare del loro meglio e sono certo che sotto la guida di Karen riusciremo a compiere enormi progressi in tal senso”, ha affermato Blake Moret, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Rockwell Automation.

