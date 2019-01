Lightspeed Venture Partners chiude una raccolta di fondi con un capitale sottoscritto di 560 milioni di dollari

Lightspeed China Partners (LCP) ha annunciato la chiusura definitiva della famiglia di fondi IV con un capitale sottoscritto complessivo pari a 560 milioni di dollari, di cui 360 milioni di dollari per Lightspeed China Partners IV e 200 milioni di dollari per Lightspeed China Partners Select I. Trattasi della famiglia di fondi più grande raccolta da LCP ad oggi che innalza il capitale sottoscritto gestito a 1,5 miliardi di dollari. LCP IV effettuerà investimenti in imprese tecnologiche in fase d’avviamento in Cina, mentre LCP Select I effettuerà perlopiù investimenti nel comparto crescita in Cina.

