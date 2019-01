Multek riceve più rating ambientali ‘Verdi’ da Guangdong, Cina, di qualsiasi altra azienda produttrice di PCB

Multek, un fornitore leader di soluzioni interconnesse, ha annunciato oggi che tre dei suoi impianti produttivi hanno ricevuto il riconoscimento “Green” dall’Ente per la protezione ambientale (Environmental Protection Bureau, EPB) di Guangdong. Non si tratta solo della classificazione più alta di qualsiasi altra azienda produttrice di schede elettroniche (PCB), ma è anche la prima volta che una fabbrica di PCB con sede a Zhuhai guadagna una distinzione Green.

Il sistema di rating ambientale cinese a quattro livelli viene ufficialmente amministrato da ciascuna delle provincie del Paese. Recentemente, la provincia di Guangdong ha pubblicato i risultati della valutazione indipendente svolta nell’arco di un anno ed entrambi i Campus Nord e Sud di Multek, situati a Zhuhai, Cina, hanno ricevuto un rating perfetto. Questo significa che queste strutture guadagnano un rating ufficiale Green, il giudizio più alto in una serie di standard ambientali di per sé già rigorosi.

“È tutto merito dei nostri dipendenti”, ha dichiarato Reza Meshgin, CEO di Multek. “Si tratta di un conseguimento impegnativo e di importanza storica. Sono estremamente fiero di tutto il personale di Multek per aver sempre dato priorità all’ambiente nelle loro attività giornaliere. Siamo tutti sullo stesso pianeta e produrre al massimo livello di responsabilità ambientale è il comportamento più corretto da parte dei nostri dipendenti, clienti e comunità”.

“Ottenere la valutazione Green in vari stabilimenti è solo un esempio dell’impegno Global Citizenship di Multek in azione. Ci auguriamo davvero che altri colleghi nel settore possano unirsi a noi nell’ottenimento di diverse classificazioni Green per i loro impianti di produzione”, è stato il commento del Dott. Pauling Liu, Direttore delle operazioni di Multek. “Questo traguardo ha richiesto un notevole investimento per aggiornare le strutture ambientali e l’attenzione a livello aziendale, e continuerà a portare vantaggi a tutti per molti anni a venire”.

Fondata nel 1978, Multek attualmente opera impianti di produzione dell’area complessiva di due milioni di piedi quadrati di Zhuhai, Cina, e offre servizi completi di progettazione e produzione di schede elettroniche rigide, flessibili (flexible printed circuits, FPC), rigide-flessibili e assemblaggi. Gli stabilimenti e i laboratori di Multek sono dotati di attrezzature allo stato dell’arte.

Informazioni su Multek

Multek, una sussidiaria interamente di proprietà di DSBJ (SZSE: 002384), è un’importante produttore a valore aggiunto di tecnologie di schede elettroniche che offre un ampio spettro di esperienza tecnologica e produttiva di PCB, comprese soluzioni di schede elettroniche per interconnessione ad alta densità, rigide, flessibili e rigide-flessibili e soluzioni di assemblaggio. Al servizio di clienti nei mercati dei dispositivi elettronici per telefonia mobile, il settore automobilistico, dell’IoT, sanitario, dei dispositivi indossabili, delle telecomunicazioni, digitali, industriali e dei dispositivi elettronici per consumatori, Multek consente ai clienti di commercializzare rapidamente prodotti attraverso progettazioni precoci, tecnologia avanzata, introduzione di nuovi prodotti e produzione in serie. Per maggiori informazioni, visitare www.multek.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.