Purso Group espande e rafforza la propria posizione di mercato in Europa con l’acquisizione dell’olandese Nedal Aluminium

La finlandese Purso Group Oy, con sede a Nokia, in Finlandia, ha rilevato il capitale sociale dell’azienda olandese Nedal Aluminium B.V. nell’ambito della maggior acquisizione della propria storia. Purso Oy è specializzata nella lavorazione dell’alluminio per la produzione di profilati e componenti, oltre che di soluzioni per l’edilizia e l’illuminazione. La transazione raddoppia la capacità produttiva di Purso e apre nuovi mercati nell’Europa centrale.

Nell’ambito della transazione, Purso rileva dalla società olandese Hunter Douglas, quotata in Borsa, la controllata Nedal Aluminium, società specializzata nella produzione d’eccellenza principalmente di grandi profilati d’alluminio presso lo stabilimento di Utrecht, nei Paesi Bassi.

