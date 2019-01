Samsung Bioepis stringe una collaborazione con 3SBio per l’espansione del suo segmento di attività relativo ai biosimilari in Cina

Il segmento di attività in rapida crescita relativo ai biosimilari di Samsung Bioepis si espanderà nel mercato cinese attraverso una collaborazione con 3SBio che unirà la piattaforma di sviluppo comprovata di Samsung Bioepis e la solida piattaforma di commercializzazione di 3SBio La collaborazione con 3SBio segue altri fruttuosi rapporti di collaborazione per biosimilari instaurati dalla società nei mercati europeo e statunitense con Biogen e Merck, altresì nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

Samsung Bioepis Co., Ltd. ha annunciato oggi che il suo segmento di attività in rapida crescita relativo ai biosimilari si espanderà nella Cina continentale per mezzo di un contratto di licenza con 3SBio Inc. Tale contratto riguarda diversi candidati biosimilari di Samsung Bioepis, compreso SB8, un candidato biosimilare di AVASTIN® 1(bevacizumab).

