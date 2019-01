USB-IF lancia un programma di autenticazione per la tecnologia USB di Tipo C (USB Type-C™)

USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione che si adopera per la promozione dell’avanzamento e dell’adozione della tecnologia USB, ha annunciato in data odierna il lancio di un Programma di autenticazione per la tecnologia USB di Tipo C, che costituisce una pietra miliare importante per il protocollo di sicurezza USB opzionale. La specifica di autenticazione per la tecnologia USB di Tipo C definisce l’autenticazione crittografica per i dispositivi e i caricatori USB di Tipo C.

L’autenticazione per la tecnologia USB di Tipo C permette ai sistemi ospiti di identificare i caricatori USB non conformi e mitigare i rischi associati a firmware/hardware maligni nei dispositivi USB che cercano di sfruttare una connessione USB.

