Velodyne Lidar presenterà una tecnologia rivoluzionaria per l’autonomia dei veicoli e l’assistenza al conducente all’edizione del 2019 della fiera dell’elettronica di consumo (Consumer Electronics Show, CES)

In previsione della fiera CES, Velodyne Lidar, Inc. ha lanciato oggi una tecnologia pionieristica che fungerà da pilastro portante per i sistemi di guida sicura avanzata del futuro. I nuovi prodotti andranno a consolidare ulteriormente la posizione di Velodyne quale leader del settore che fornisce le soluzioni lidar più intelligenti e potenti in assoluto per l’autonomia dei veicoli e l’assistenza al conducente.

Velodyne ha lanciato VelaDome™, un lidar compatto incorporabile che genera un’immagine ultra ampia di 180° x 180° per evitare la collisione con oggetti a distanza ravvicinata.

