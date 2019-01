Veristat sostiene il 12% di tutte le approvazioni di NME da parte dell’FDA nel 2018, un anno da record per le approvazioni dell’FDA

–Veristat, un collaboratore nelle domande normative e di sviluppo clinico a carattere scientifico, ha annunciato oggi di aver sostenuto i propri clienti biofarmaceutici nel 12% delle approvazioni rilasciate dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 2018, un anno da record. Nel 2018, infatti, l’FDA ha approvato 59 domande per farmaci e biologici terapeutici per nuove entità molecolari (New Molecular Entities, NME)1. Veristat ha fornito servizi di pianificazione strategica, analisi statistica e scrittura medica per il 12% di queste approvazioni, compresi prodotti oncologici rivoluzionari e terapie per rari disturbi genetici e malattie infettive.

